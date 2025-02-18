Рэперша Megan Thee Stallion снялась в бикини в честь 30-летия

Рэперша Megan Thee Stallion снялась в голубом бикини в честь 30-летия

Американская рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, снялась в бикини в честь 30-летия. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница разместила серию кадров, на которых позирует в голубом раздельном купальнике, состоящем из микробюстгальтера и трусов с низкой посадкой.

При этом знаменитость похвасталась перед камерой фигурой. Кроме того, звезда надела розовые босоножки на каблуках и держала в руках поднос с тортом и зажженными свечами.

В январе рэперша Megan Thee Stallion в платье из цепочек появилась на Неделе моды в Париже.