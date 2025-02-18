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12:17, 18 февраля 2025Экономика

Решетников нашел причину роста цен в России

Решетников: Цены в России выросли, так как изменилась структура потребления
Кирилл Луцюк
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Наблюдающийся в России рост цен вызван, в числе прочего, структурными изменениями потребления. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Его процитировало RT.

По его словам, не все отрасли оказались готовы к росту внутреннего спроса и это выразилось в подорожании некоторых товаров. В частности, Решетников обратил внимание на удорожание некоторых молочных продуктов. Например, из-за роста доходов люди стали покупать больше сливочного масла и сыров. Однако нужный для этого объем сырого молока пока ограничен, а на наращивание стад и создание новых ферм нужно время .

Похожая ситуация в туристическом секторе. Спрос на путешествия растет, но пока не соответствует имеющимся возможностям.

В начале февраля появился прогноз о плавном увеличении розничной стоимости молочной продукции. Между тем по итогам прошлого года одним из самых подорожавших молочных продуктов в России оказалось сливочное масло.

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