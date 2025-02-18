На Украине остановили онлайн-трансляцию с камер в центре Киева

На Украине остановили онлайн-трансляцию Reuters с камер в центре Киева

Правоохранительные органы Украины остановили онлайн-трансляцию международного агентства Reuters с камер, установленных на площади Независимости в центре Киева. Об этом сообщил глава Киевской гражданской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

«Относительно стрима одного из новостных агентств с площади Независимости. (...) Мгновенно обратился в соответствующие правоохранительные органы. Приведенные ими аргументы учтены, стрим прекращен», — написал Ткаченко.

Трансляция велась на видеохостинге YouTube.

18 февраля Reuters впервые за три года возобновило онлайн-трансляцию из центра Киева, несмотря на запрет местных властей. В агентстве никак не прокомментировали это решение.

16 февраля 2022 года сообщалось, что в прямом эфире Reuters из Киева прозвучал гимн СССР. Сотрудник агентства предположил, что его могли включить постояльцы гостиницы «Украина», на балконе которой была установлена камера.