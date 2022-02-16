На Майдане прозвучал гимн СССР

В прямом эфире агентства Reuters из Киева прозвучал гимн СССР. Трансляция началась во вторник, 15 февраля, на YouTube-канале агентства.

Reuters запустил прямую трансляцию из Киева под названием «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса». По ходу эфира фоном была слышна и другая музыка.

«Россия говорит, что отвела войска от границы с Украиной, но Запад заявляет, что пока не видел доказательств», — отмечается в подписи к видео.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал украинцам поставить будильники после сообщений британских СМИ о точном времени вторжения РФ на Украину.

Президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться в 4:00 по московскому времени (3:00 по киевскому) 16 февраля.