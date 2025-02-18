Россия нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза

Евростат: Россия в 2024 году нарастила торговлю с пятью странами ЕС

Россия в 2024 году нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза (ЕС), включая Ирландию и Францию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Накануне стало известно, что торговля России и Евросоюза по итогам прошлого года сократилась на 24 процента и составила 67,5 миллиарда евро — это минимум с 1999 года.

Между тем, падение товарооборота произошло не со всеми странами. В частности, зафиксировали рост торговли с Россией по итогам прошлого года пять стран. Сильнее всего она выросла с Ирландией — сразу в 1,5 раза, до 743,4 миллиона евро.

По меньшей мере на 31 процент увеличился российско-хорватский товарооборот и по итогам года составил 367,9 миллиона евро. Торговля России с Францией выросла за год на 9,4 процента и составила почти шесть миллиардов евро, со Словенией — на два процента, до 1,3 миллиарда, а со Швецией — на 1,4 процента, до 873 миллионов евро.

Сильнее всего товарооборот России уменьшился с Мальтой: он сократился более чем в девять раз и составил лишь 131,8 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний в 2025 году. На отечественный рынок могут вернуться до 350 брендов, ушедших из страны в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.