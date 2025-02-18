L’Opinion: Франция теряет ключевые рынки сбыта, где все активнее продвигается РФ

К 2024 году французский экспорт продовольствия в Алжир почти иссяк, в то время как Россия стала одним из основных поставщиков. Об этом пишет L’Opinion.

Еще 10 лет назад Франция была крупнейшим поставщиком этой категории товаров. Однако политическая ошибка президента республики Эммануэля Макрона, который поддержал в споре двух государств Марокко, «бросила эту африканскую страну в объятия России». На сегодняшний день Москва закрывает 90 процентов потребностей страны в зерне.

Уточняется, что в 2022 году французский сектор продал животных на сумму 167 миллионов евро. В 2024 году цифра рекордно упала. В частности, экспорт сухого молока и сыра из Франции в период с января по ноябрь сократился на четверть год к году.

В публикации отмечается, что такая экономическая политика стала возмездием за геополитический конфликт.

Ранее Алжир подтвердил покупку у России истребителя пятого поколения Су-57Э, что стало первым случаем продажи российской стороной военной техники подобного уровня.