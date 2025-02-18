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16:39, 18 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили об ужесточении наказания за старые газовые плиты

Эксперт Костянов: За использование старой газовой плиты оштрафуют на 10 тысяч
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

За использования старой газовой плиты жителей многоквартирных домов могут оштрафовать на 10 тысяч рублей. Об ужесточении наказания за отказ заменить газовое оборудование предупредил россиян заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ контроль» Андрей Костянов, пишет aif.ru.

Для обычных собственников жилья размер взыскания вырос с 1-2 тысяч рублей до 5-10 тысяч рублей, отметил эксперт. Должностным лицам придется заплатить 25-100 тысяч рублей вместо прежних 5-20 тысяч, а юридическим лицам — 200-500 тысяч рублей вместо 40-100 тысяч.

Костянов рассказал, что проверять газовое оборудование в домах россиян имеют право газораспределительные организации. Специалисты должны провести целый комплекс мер — не только осмотреть помещение, но и проверить воздухообмен в комнатах, а также провести инструктаж жильцам.

«Эксперты проверяют оборудование, и если оно неисправно, в том числе из-за завершения срока эксплуатации, то собственник по закону должен заменить его», — заключил специалист.

Ранее россиян предупредили о штрафах за неправильно утилизированный крупногабаритный и строительный мусор. Нарушителей заставят заплатить 2-3 тысячи рублей. За повторное нарушение сумма вырастет до 5 тысяч рублей, а если при этом будет нанесен вред природе или здоровью других людей — до 7 тысяч рублей, подчеркнули специалисты.

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