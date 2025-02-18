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08:01, 18 февраля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам дали пять советов для защиты от телефонных мошенников

IT-эксперт Семенюта призвал россиян не отвечать на звонки с незнакомых номеров
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, следует соблюдать несколько проставил правил. Пять советов по защите от злоумышленников дал россиянам аналитик-исследователь угроз кибербезопасности компании-разработчика систем кибербезопасности R-Vision Игорь Семенюта в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь, чтобы не стать жертвой мошенников и спамеров, Семенюта порекомендовал не отвечать звонки с незнакомых номеров. Он объяснил, что в случае, если звонок важен, собеседник даст об этом знать. Кроме того, он посоветовал не оставлять номер на сомнительных сайтах и форумах, а также не публиковать его в соцсетях и на досках объявлений.

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Также аналитик призвал тех, кто хочет перезвонить на неизвестный номер, сначала проверить его в специальных базах, определяющих его принадлежность к мошенникам. В случае, если человек уже ответил на звонок, но не понимает, говорит ли он с мошенниками, следует сбросить вызов и самому перезвонить в компанию или орган, представителем которого назвал себя звонивший.

Наконец, напомнил Семенюта, нельзя называть по телефону личные данные. «Банки, государственные службы и операторы связи не запрашивают коды из SMS, CVV-код карты или логин и пароль от интернет-банка», — отметил он.

Ранее россиянам рассказали о новом способе мошенничества. Сообщалось, что злоумышленники используют СНИЛС, чтобы взять на человека кредит.

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