Россиянам назвали опасные ошибки в обращении с мусором

Россиян предупредили, что выбрасывать весь мусор в один бак опасно для природы

Выбрасывать весь мусор в один бак опасно для природы и здоровья людей. Главные ошибки в обращении с отходами назвали россиянам опрошенные «Пятым каналом» эксперты.

Самый простой способ позаботиться об окружающей среде — разделять мусор на вторсырье и не подлежащий переработке. Для этого рядом со многими домами установлены два вида контейнеров. Более продвинутая сортировка — разделение отходов на фракции.

Для этого нужно тщательно помыть тару или пленку, высушить, удалить этикетки и расформировать по разным категориям: целлофан положить к целлофану, а пластик — к пластику. При этом важно помнить, что бумага и картон — не одно и то же, подчеркнули эксперты.

Сдать на переработку в России можно макулатуру, стеклянную тару, жесть, алюминий, пластиковые бутылки и контейнеры с маркировкой PET и цифрами два, четыре и пять в треугольнике. Батарейки и использованные лампочки выбрасывать в обычные контейнеры запрещено — при попадании на свалки они будут отравлять почву и водоемы, а это негативно скажется на здоровье людей. Для таких отходов есть специальные пункты приемов, где потом их правильно утилизируют.

Ранее в России придумали новый способ сортировать мусор. Инженеры из Москвы изобрели оптический сортировщик мусора, который может распознавать форму и цвета предметов, а также определять, из какого материала они сделаны.