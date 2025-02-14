В России придумали новый способ сортировать мусор

В России придумали новое устройство для сортировки мусора

Инженеры из Москвы изобрели оптический сортировщик мусора, который может распознавать форму и цвета предметов, а также определять, из какого материала они сделаны. Об этом сообщает «Москва FM».

Технология создана на базе Сколтеха. Сортировщик представляет собой длинный разгонный конвейер, движущийся со скоростью три метра в секунду, над которым установлены две камеры: оптическая и гиперспектральная.

Из 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) устройство может извлечь не менее пяти миллионов тонн полезных ресурсов, в частности стекла, бумаги, металла и пластика. Точность распознавания объектов составляет 90 процентов. Машина умеет читать этикетки товаров, а в будущем научится распознавать промышленные отходы по запаху.

Отмечается, что сортировщик способен заменить 30 рабочих. «В Сколтехе у нас создан прототип, сейчас это этап научно-исследовательской разработки. Все работает, мы распознаем 12 классов объектов», — рассказал доцент Центра системного проектирования Сколтеха Андрей Сомов.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге начнут тщательнее следить за мусорными контейнерами. Власти города установят на площадках камеры, чтобы бороться с проблемой вывоза мусора.