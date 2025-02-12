Среда обитания
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18:51, 12 февраля 2025Среда обитания

В российском городе установят видеонаблюдение за мусорными контейнерами

В Оренбурге потратят 2,13 млн руб. на видеонаблюдение на мусорных площадках
Мария Черкасова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Власти Оренбурга решили установить камеры видеонаблюдения на мусорных площадках. Об этом сообщает 56.RU.

В настоящее время мэрия города занимается поиском подрядчика. На установку потратят 2,13 миллиона рублей: более 953 тысяч на оборудование в Южном округе и 1,17 миллиона в Северном. Подрядчик должен будет просматривать записи с камер и организовать их содержание и обслуживание, а также заниматься ремонтом.

Как сообщили журналисты, власти города таким образом хотят бороться с проблемой вывоза мусора. В настоящее время на нее все чаще обращают внимание местные жители, публикуя в социальных сетях фотографии переполненных контейнеров. Горожане обвиняют в происходящем администрацию и регионального оператора «Природа», который планирует перестать работать в регионе с 1 марта. Причиной такого решения стало урезание тарифов со стороны областного правительства.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) обвинил россиян в том, что они мешают мусоровозам вывозить отходы с участков. В РЭО считают, что до 50 процентов рейсов мусоровозов в сутки в регионах срываются из-за перекрытых автомобилями подъездов к контейнерным площадкам.

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