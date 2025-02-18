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17:57, 18 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали план на случай изъятия квартиры за долги

Юрист Мезенцев: При угрозе изъятия квартиры нужно ехать в управляющую компанию
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянин при угрозе лишиться квартиры за долги по ЖКУ должен поехать в управляющую компанию (УК) и попытаться договориться о рассрочке платежа. Об этом NEWS.ru рассказал член экспертного совета Московской областной думы Федор Мезенцев.

В ходе переговоров с управляющей компанией важно указать для ее сотрудников постоянный источник дохода. Одним из таких источников может стать сдача квартиры в аренду или ее продажа, добавил эксперт. Самым рабочим вариантом является аренда, поскольку жилье с долгами чаще всего является не единственным для владельца.

При продаже необходимо будет сообщить покупателю, что квартира находится под арестом. Одновременно надо написать ходатайство судебному приставу, чтобы сняли обеспечительные меры после поступления денег от покупателя, которые будут направлены на погашение долга.

Ранее член экспертного совета Московской областной думы Федор Мезенцев напомнил, что за большие долги по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) у россиян могут изъять дачу, машину и бытовую технику не первой необходимости. Сумма изъятого имущества при этом должна быть равноценной долгу.

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