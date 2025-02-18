Россиянам подсказали новый способ заработать

Владельцы сообществ во «ВКонтакте» смогут настраивать до 20 уровней поддержки

«ВКонтакте» представила обновление VK Donut, благодаря которому авторы смогут настраивать до 20 уровней поддержки для доступа к контенту и тем самым зарабатывать на нем. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Стоимость уровней может быть любой в промежутке от 50 до 10 000 рублей в месяц. При этом авторы сами будут решать, какой именно контент предоставлять аудитории. В то же время подписчики смогут не только выбрать подходящий уровень, но и поменять его со временем при желании, а также пробовать перед оплатой бесплатный период.

Отмечается, что уже 550 тысяч пользователей регулярно поддерживают авторов донатами. Нововведение же поможет авторам более гибко монетизировать контент, а также даст возможность создать атмосферу закрытого клуба с уникальными материалами и ранним доступом к эксклюзивам.

«Уровни дают авторам больше возможностей кастомизировать стоимость контента для разной аудитории, открывая потенциал для увеличения дохода», — отметила директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

Обновление станет доступно в ближайшее время всем авторам, уточнили в компании.

Ранее стало известно, что соцсеть «ВКонтакте» за прошедший год внедрила новые инструменты для защиты аккаунтов и поддержания комфортного цифрового пространства.