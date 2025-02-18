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18:25, 18 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам подсказали новый способ заработать

Владельцы сообществ во «ВКонтакте» смогут настраивать до 20 уровней поддержки
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

«ВКонтакте» представила обновление VK Donut, благодаря которому авторы смогут настраивать до 20 уровней поддержки для доступа к контенту и тем самым зарабатывать на нем. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Стоимость уровней может быть любой в промежутке от 50 до 10 000 рублей в месяц. При этом авторы сами будут решать, какой именно контент предоставлять аудитории. В то же время подписчики смогут не только выбрать подходящий уровень, но и поменять его со временем при желании, а также пробовать перед оплатой бесплатный период.

Отмечается, что уже 550 тысяч пользователей регулярно поддерживают авторов донатами. Нововведение же поможет авторам более гибко монетизировать контент, а также даст возможность создать атмосферу закрытого клуба с уникальными материалами и ранним доступом к эксклюзивам.

«Уровни дают авторам больше возможностей кастомизировать стоимость контента для разной аудитории, открывая потенциал для увеличения дохода», — отметила директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

Обновление станет доступно в ближайшее время всем авторам, уточнили в компании.

Ранее стало известно, что соцсеть «ВКонтакте» за прошедший год внедрила новые инструменты для защиты аккаунтов и поддержания комфортного цифрового пространства.

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