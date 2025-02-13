Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

«ВКонтакте» зафиксировала снижение попыток взлома аккаунтов

Соцсеть «ВКонтакте» за прошедший год внедрила новые инструменты для защиты аккаунтов и поддержания комфортного цифрового пространства. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Так, пользователям стал доступен Центр безопасности VK, в котором можно узнать о решениях для защиты аккаунта, технологии беспарольного входа, стратегиях мошенников и мерах VK для борьбы с ними. По данным «ВКонтакте», новые меры безопасности помогли более чем в два раза уменьшить число попыток взломов аккаунтов, регистраций вредоносных ботов и рассылок спама.

Также в соцсети рассказали о работе над комфортной онлайн-средой. За прошлый год фильтром автоматического удаления токсичных высказываний в комментариях воспользовались в 2,5 раза больше сообществ, чем годом ранее. Больше половины аудитории предпочитает не открывать и не читать комментарии, которые скрывает нейросеть, определяющая потенциально недружелюбные комментарии в профилях и сообществах.

Специальный режим «Личное пространство» позволяет отдохнуть от нежелательного внимания с помощью настроек приватности аккаунта. Этим инструментом воспользовались около миллиона раз.