Россиянам рассказали о возможности получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии

Депутат Бессараб: Можно получить порядка 411 тысяч из накопительной пенсии

Накопительную часть пенсии в России могут получить женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она объяснила, что единовременно можно получить порядка 411 тысяч рублей.

«Накопительную пенсию можно получить в формате ежемесячных выплат для женщин — с 55 лет, для мужчин — с 60. Ежемесячные выплаты доступны в случае, если накопленная сума выше 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера. Сейчас выплата доступна при сумме выше 1520 рублей в месяц», — рассказала политик.

Если накопления меньше установленного порога, то, по словам Бессараб, выплату можно получить единовременно. Речь, по ее словам, о сумме порядка 411 тысяч рублей.

«Для того, чтобы получить выплату, нужно внимательно прочитать условия договора, так как речь идет о негосударственных пенсионных фондах. Нужно изучить условия и написать заявление о выплате», — объяснила депутат.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что пенсии военных доиндексируют на 4,4 процента. До этого, 1 февраля 2025 года, страховые пенсии россиян проиндексировали на 9,5 процента.