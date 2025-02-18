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15:01, 18 февраля 2025Путешествия

Россияне обогнали европейцев по поездкам на любимый курорт богачей

АТОР: Россия стала первой по количеству туристов на Сейшелах в январе 2025 года
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Россия стала первой страной по количеству иностранных туристов на Сейшельских островах в январе 2025 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что по числу поездок на любимый курорт богачей за указанный период соотечественники обогнали европейцев. Они совершили 4,2 тысячи визитов на Сейшелы. Для сравнения: у жителей Германии этот показатель составляет 2,6 тысячи, у жителей Франции — 1,9 тысячи, у жителей Великобритании — 1,4 тысячи, у жителей Польши — 920.

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По данным АТОР, россияне летят на курорт не только прямыми рейсами «Аэрофлота» из Москвы, которые возобновились осенью 2024 года, но и с пересадками. Такой путь выбирают примерно 40 процентов отечественных путешественников.

В источнике также говорится, что в январе 2025 года российский турпоток на экзотические острова Индийского океана вырос на 5,5 процента.

Ранее сообщалось, что соотечественники поставили рекорд на Мальдивах. Турпоток из России на этот курорт в 2024 году увеличился на 7,7 процента в сравнении с 2023-м.

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