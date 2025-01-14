Россияне поставили рекорд на любимом курорте богачей

АТОР: Турпоток россиян на Мальдивы в 2024 году увеличился на 7,7 процента

Россияне поставили рекорд на Мальдивах, турпоток из России на любимый курорт богачей в 2024 году увеличился на 7,7 процента в сравнении с 2023-м. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В 2024 году российский турпоток на Мальдивы поставил исторический рекорд — 225 205 визитов», — заявили в организации со ссылкой на статистику мальдивской иммиграционной службы.

Уточняется, что самыми непопулярными месяцами у отечественных путешественников для поездок на Мальдивы в 2024 году оказались май, июнь и сентябрь.

Самыми востребованными стали январь, февраль, март, июль и август и период с октября по декабрь. Пик прибытий в 2024 году зафиксирован в октябре.

Ранее сообщалось, что российский турпоток на Сейшельские острова в 2024 году сократился на 8,2 процента по сравнению с 2023-м. Отмечается, что россияне стали меньше ездить на курорт богачей не из-за падения интереса к этому направлению, а из-за прекращения прямых рейсов крупнейшего российского перевозчика на Сейшелы с мая по сентябрь 2024 года.

