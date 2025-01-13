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12:29, 13 января 2025Путешествия

Россияне стали меньше ездить на любимый курорт богачей

АТОР: Российский турпоток на Сейшелы сократился на 8,2 процента в 2024 году
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российский турпоток на Сейшельские острова в 2024 году сократился на 8,2 процента по сравнению с 2023-м. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В источнике указано, что россияне стали меньше ездить на любимый курорт богачей не из-за падения интереса к этому направлению, а из-за прекращения прямых рейсов крупнейшего российского перевозчика на Сейшелы с мая по сентябрь 2024 года.

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По данным официальной статистики, всего в 2024 году на острова приехали 352,7 тысячи иностранных туристов, что на 0,5 процента больше, чем годом ранее. В топ-5 стран с наибольшим турпотоком оказались Германия (57,5 тысячи визитов), Франция (41,8 тысячи визитов), Россия (35 тысяч визитов), Великобритания (20,5 тысячи визитов) и ОАЭ (19,7 тысячи визитов).

Ранее россиянка бюджетно отдохнула на Сейшелах и сравнила их с Мальдивами фразой «ответ очевиден». Она объяснила, что в островном государстве удивительная природа, а также доброжелательные и отзывчивые местные жители.

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