Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:59, 18 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин на первом свидании нанес женщине 20 ножевых ударов и угрожал выколоть ей глаза

Нанесший 20 ножевых ударов на первом свидании уралец получил 10 лет колонии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя за покушение на убийство с особой жестокостью женщины на первом свидании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Суд установил, что уралец на сайте знакомств нашел женщину и 19 мая 2024 года пригласил ее к себе в гости. Первое свидание проходило в квартире на улице Красных Борцов. Там пара выпила, но затем поругалась. Хозяин квартиры схватил кухонный нож и нанес гостье 20 ударов, в том числе порезы на лице, а затем он спросил, почему она не теряет сознание от большой кровопотери и пригрозил выколоть ей глаза и отрезать грудь.

Женщина активно сопротивлялась, пыталась сбежать, но уралец догнал ее и еще дважды ранил ножом в спину. Несмотря на серьезные ранения она сумела защитить себя — женщина нашла нож на кухне и ударила им напавшего, а затем вызвала полицию и скорую помощь.

После ранений у потерпевшей остались рубцы на лице.

Ранее 18 февраля сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о покушении на изнасилование женщины в такси в Самаре.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Беспилотники повредили более 50 домов

      Грабитель прострелил себе ногу на месте преступления и попал на видео

      Предупрежденный ФСБ россиянин сел на 13 лет за госизмену в пользу Украины

      В мире стали чаще покупать дорогие смартфоны

      В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США

      Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на СВО

      Российский мэр пытался оспорить штраф в три тысячи рублей

      Стало известно о переброске командованием ВСУ под Суджу мобилизованных украинцев

      Назван способ оставаться в форме после 50 лет

      Известная модель снялась обнаженной в ванной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше