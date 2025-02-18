Глава СКР запросил доклад по делу о покушении на изнасилование пассажирки в такси

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о покушении на изнасилование женщины в такси в Самаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
В сети появилась информация, что водитель такси приставал к пассажирке и попытался надругаться над ней. Следователи возбудили дело по части 3 статьи 30, статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ.
Бастрыкин потребовал доложить ему об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах.
Ранее в Приморском крае попутчик домогался женщины в такси, угрожая пистолетом. Пострадавшая хотела доехать из поселка Липовцы во Владивосток. В результате по пути водитель взял еще одного пассажира, который и стал приставать к женщине — трогать ее бедра и между ног.