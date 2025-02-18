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09:48, 18 февраля 2025Силовые структуры

Глава СКР запросил доклад по делу о покушении на изнасилование пассажирки в такси

Бастрыкин потребовал доклад по делу о попытке изнасилования в такси Самары
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о покушении на изнасилование женщины в такси в Самаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В сети появилась информация, что водитель такси приставал к пассажирке и попытался надругаться над ней. Следователи возбудили дело по части 3 статьи 30, статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ.

Бастрыкин потребовал доложить ему об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах.

Ранее в Приморском крае попутчик домогался женщины в такси, угрожая пистолетом. Пострадавшая хотела доехать из поселка Липовцы во Владивосток. В результате по пути водитель взял еще одного пассажира, который и стал приставать к женщине — трогать ее бедра и между ног.

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