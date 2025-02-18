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20:55, 18 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин угрожал женщине-продавцу канцелярским ножом ради банки кофе

Житель Кузбасса напал с канцелярским ножом на продавца ради банки кофе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Киселевске осудят 50-летнего местного жителя, который с канцелярским ножом напал на женщину-продавца в магазине ради банки кофе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Дело будет рассматривать Киселевский городской суд.

По предварительным данным, местный житель попытался без оплаты вынести из магазина банку кофе в марте 2024 года. Его заметила женщина-товаровед и попробовала остановить преступника. В ответ на это мужчина достал канцелярский нож и начал угрожать им, после чего скрылся с места преступления.

После задержания злоумышленник заявил, что у него случился провал в памяти. Он также попытался доказать, что в руках у него находился не нож, а отвертка.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье мужчину, напавшего на служительниц церкви, арестовали на два месяца.

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