Россиянин устроил стрельбу по соседям во время ссоры из-за выгребной ямы

В Челябинске суд дал 9 лет мужчине за покушение на соседа из-за выгребной ямы

Советский районный суд Челябинска приговорил к девяти годам лишения свободы 49-летнего местного жителя за покушение на соседа во время ссоры из-за выгребной ямы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что 11 февраля 2024 года мужчина на тракторе расчищал свой приусадебный участок, при этом снег сваливал к участку соседа. В результате между ними произошел конфликт, в ходе которого подсудимый открыл стрельбу по оппоненту из пневматического пистолета, а затем из охотничьего ружья. Сосед спас свою жизнь, вовремя спрятавшись за трактор.

В ходе слушаний выяснилось, что мужчины конфликтуют между собой уже на протяжении длительного времени из-за пользования выгребной ямой. Так подсудимый в июне 2024 года получил первый срок в семь лет за покушение на соседа.

17 февраля сообщалось, что в Ямало-Ненецом автономном округе перед судом предстанет 51-летний житель города Тарко-Сале, обвиняемый в покушении и разбойном нападении на свою соседку по СНТ.