Россиянин закрутил роман со школьницей после игры в Dota и был осужден

Житель Калининграда получил 5 лет за роман со школьницей после игры в Dota

Суд вынес приговор в отношении жителя Калининграда, который закрутил роман с 13-летней школьницей после игры в Dota. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Свердловском областном суде.

24-летний Роман Диких был признан виновным в 14 эпизодах интимной связи с малолетней, а также в пяти эпизодах развратных действий в ее отношении. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима и запретили заниматься педагогической деятельностью в течение семи лет.

Как установил суд, мужчина познакомился с девочкой-подростком во время игры в Dota. Между ними начался роман по переписке, который позже перешел в реальный. В частности, молодой человек снял квартиру в городе Асбест, где периодически уединялся с 13-летней.

В один из дней девочке стало плохо, и Диких вызвал «скорую». Когда школьница отказалась от осмотра, врачи заподозрили неладное и позвонили в полицию. Сотрудники по делам несовершеннолетних решили проверить пару, и молодой человек сразу во всем сознался. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге 41-летний мужчина рассказал полицейским, что его 16-летний пасынок изнасиловал 13-летнюю дочь.

