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13:02, 18 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за контрабанду военной продукции

В Челябинске суд приговорил мужчину к 5,5 года за контрабанду военной продукции
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный/ Коммерсантъ

В Челябинске суд приговорил местного жителя к пяти с половиной годам колонии общего режима за контрабанду военной продукции. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УФСБ России по Челябинской области.

Мужчину также оштрафовали на 150 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 226.1 УК России («Контрабанда материалов, оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники»).
 
По версии следствия, осужденный организовал незаконный вывоз военной продукции за границу. Его задержали после оформления отправки груза в одну из стран Центральной Азии. Из посылки правоохранители изъяли две единицы продукции военного назначения, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике. Разрешений на вывоз при этом не было.

Преступление пресекли в июле 2024 года.

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