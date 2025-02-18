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13:35, 18 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за публичные призывы к экстремизму в соцсети

Житель Краснодарского края получил 1 год условно за призывы к экстремизму
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Северский районный суд приговорил к одному году лишения свободы условно местного жителя Вячеслава Кондаленкова, который публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности в социальной сети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как установил суд, мужчина является приверженцем националистической идеологии. Со своего аккаунта в соцсети «ВКонтакте» он в открытой группе разместил комментарий, призывавший к насильственным действиям в отношении определенной группы лиц.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности через интернет») УК РФ. Сам он также полностью признал вину.

Ранее в Казани Вахитовский суд приговорил местного бизнесмена Руслана Баязитова к пяти годам лишения свободы за призывы к геноциду.

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