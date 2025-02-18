Россиянина приговорили к 15 годам колонии за совращение несовершеннолетних

В Чувашии мужчину осудили на 15 лет за совращение несовершеннолетних

В Чувашии мужчину осудили на 15 лет за совращение несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Чувашии.

Он осужден по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в отношении двух несовершеннолетних») УК РФ.

Как установил суд, в период с декабря 2023 года по июнь 2024-го 22-летний мужчина познакомился с двумя девочками в возрасте 10 и 11 лет. После этого он стал вести с ними переписку сексуального характера и вынуждал, в том числе путем угроз, направлять ему фотографии интимного характера.

После обращения родителей одной из потерпевших в правоохранительные органы следователи и криминалисты совместно с сотрудниками МВД установили личность преступника и выявили факт совершения преступления в отношении второй девочки. В ходе следствия была собрана доказательная база и подтверждена причастность фигуранта к этому преступлению.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и запретил заниматься педагогической, воспитательной и тренировочной деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, сроком на десять лет.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 13 годам колонии за сексуальное насилие над племянницей.