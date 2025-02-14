Россиянина приговорили к 13 годам колонии за сексуальное насилие над племянницей

В Удмуртии мужчину осудили на 13 лет за сексуальное насилие над племянницей

В Удмуртии мужчину осудили на 13 лет за сексуальное насилие над племянницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Он осужден по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, 26-летний житель города Воткинска с июля 2013-го по сентябрь 2016 года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении племянницы. Он знал, что она не достигла 14-летнего возраста, пользовался ее беспомощным состоянием и тем самым причинял ей моральный вред и нравственные страдания. В суде вину он признал частично и просил его оправдать.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с работой с детьми в любых организациях, на срок семь лет, а также ограничением свободы на срок 1,5 года.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали по подозрению в сексуальном насилии над племянницей.