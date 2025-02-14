Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:11, 14 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к 13 годам колонии за сексуальное насилие над племянницей

В Удмуртии мужчину осудили на 13 лет за сексуальное насилие над племянницей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Удмуртии мужчину осудили на 13 лет за сексуальное насилие над племянницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Он осужден по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, 26-летний житель города Воткинска с июля 2013-го по сентябрь 2016 года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении племянницы. Он знал, что она не достигла 14-летнего возраста, пользовался ее беспомощным состоянием и тем самым причинял ей моральный вред и нравственные страдания. В суде вину он признал частично и просил его оправдать.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с работой с детьми в любых организациях, на срок семь лет, а также ограничением свободы на срок 1,5 года.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали по подозрению в сексуальном насилии над племянницей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Под ударом оказался саркофаг энергоблока, разрушенного во время аварии 1986 года

      Переговоры России и США назвали пинком под зад для Европы

      Пропавшая на несколько месяцев женщина нашлась рожающей в метро

      Еще одна российская авиакомпания объявила распродажу авиабилетов

      Москвич показал зефир с металлической стружкой из «ВкусВилла»

      Россия отвергла обвинения Молдавии по поводу упавших обломков

      Зеленский усомнился в существовании плана США по урегулированию конфликта

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в Подмосковье

      Спрогнозирована средняя цена нефти на 2025 год

      В Литве заявили о пустых европейских резервах из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше