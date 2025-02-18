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16:11, 18 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к девяти годам колонии за финансирование терроризма

В Хабаровском крае осудили мужчину за финансирование терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

В Хабаровском крае осудили мужчину за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Осужденный признан виновным по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ.

По данным следствия, с ноября 2021 года по август 2022 года 59-летний житель Хабаровского края оказывал финансовую помощь террористической организации. Он осуществлял переводы денег для ее руководителя.

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что иностранного студента осудили в России за финансирование терроризма.

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