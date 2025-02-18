Россиянину отказали в пересмотре 15-летнего приговора за поджог военкомата

Верховный суд РФ признал законным приговор петербуржцу за поджог военкомата

Верховный суд России признал законным приговор жителю Петербурга Александру Новогренко, который получил 15 лет лишения свободы за поджог военкомата. Об этом сообщает РИА Новости.

Высшая судебная инстанция страны отклонила кассационную жалобу осужденного, не найдя оснований для пересмотра судебного решения.

В июне 2024 года Первый Западный окружной военный суд признал петербуржца виновным в совершении теракта и незаконном обороте наркотиков. Первые три года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что 22 сентября 2023 года Новогренко принял предложение, полученное им через интернет от неустановленного человека, совершить поджог за 100 тысяч рублей. Он получил инструкцию по изготовлению коктейля Молотова, в заброшенном здании собрал несколько зажигательных смесей и испытал их. Ночью 25 сентября 2023 года Новогренко пришел к зданию военкомата на улице Крупской, но его спугнул наряд Росгвардии. Снова мужчина вернулся туда через два дня и кинул во входную дверь здания коктейль Молотова, возгорание он снял на видео и отправил куратору, но обещанных денег не получил.

28 сентября 2023 года с Новогренко списался сообщник из интернета и предложил делать закладки наркотических средств. Мужчина получил координаты тайников на территории Всеволожского района, извлек свертки с запрещенным веществом и сделал новые закладки. Тут его задержали полицейские.