Россиянка решила резко отказаться от капель для носа и оказалась в больнице

В Крыму девушка решила резко отказаться от капель для носа и попала в больницу

В Крыму 23-летняя девушка решила резко отказаться от капель для носа и оказалась в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Жительница полуострова начала активно использовать капли для носа после того, как сделала пластику носовой перегородки около года назад. В лекарственном средстве она нуждалась, так как после операции у нее был постоянный насморк.

Родители отобрали у девушки капли несколько дней назад. Ей впоследствии резко стало плохо, пульс упал до 40 ударов в минуту — девушку госпитализировали. Врачи выяснили, что отек сдавил блуждающий нерв в носоглотке, который идет к сердцу и влияет на частоту его сокращений.

Пациентку направили в ЛОР-отделение и назначили плановое лечение. Подробностей о ее нынешнем состоянии не приводится.

Ранее хирург Иляна Гончарова в разговоре с «Лентой.ру» предупреждала, что сосудосуживающие капли хорошо снимают симптомы насморка и заложенности носа, но при длительном использовании вызывают зависимость. По ее словам, для избавления от зависимости можно попробовать постепенно снижать дозировку, а затем перейти на оптимальный вариант — на детские сосудосуживающие капли, которые отличаются от взрослых меньшей концентрацией раствора.