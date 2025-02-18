Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:24, 18 февраля 2025Россия

Россиянка решила резко отказаться от капель для носа и оказалась в больнице

В Крыму девушка решила резко отказаться от капель для носа и попала в больницу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Крыму 23-летняя девушка решила резко отказаться от капель для носа и оказалась в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Жительница полуострова начала активно использовать капли для носа после того, как сделала пластику носовой перегородки около года назад. В лекарственном средстве она нуждалась, так как после операции у нее был постоянный насморк.

Родители отобрали у девушки капли несколько дней назад. Ей впоследствии резко стало плохо, пульс упал до 40 ударов в минуту — девушку госпитализировали. Врачи выяснили, что отек сдавил блуждающий нерв в носоглотке, который идет к сердцу и влияет на частоту его сокращений.

Пациентку направили в ЛОР-отделение и назначили плановое лечение. Подробностей о ее нынешнем состоянии не приводится.

Ранее хирург Иляна Гончарова в разговоре с «Лентой.ру» предупреждала, что сосудосуживающие капли хорошо снимают симптомы насморка и заложенности носа, но при длительном использовании вызывают зависимость. По ее словам, для избавления от зависимости можно попробовать постепенно снижать дозировку, а затем перейти на оптимальный вариант — на детские сосудосуживающие капли, которые отличаются от взрослых меньшей концентрацией раствора.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Беспилотники повредили более 50 домов

      Предсказан исход конфликта лидеров ЕС по вопросу отправки войск на Украину

      Грабитель прострелил себе ногу на месте преступления и попал на видео

      Предупрежденный ФСБ россиянин сел на 13 лет за госизмену в пользу Украины

      В мире стали чаще покупать дорогие смартфоны

      В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США

      Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на СВО

      Российский мэр пытался оспорить штраф в три тысячи рублей

      Стало известно о переброске командованием ВСУ под Суджу мобилизованных украинцев

      Назван способ оставаться в форме после 50 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше