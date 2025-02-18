Россиянка зажимала пальцы 15-летней дочери в плойке и поплатилась

Петербурженка зажимала пальцы 15-летней дочери в плойке и попала под проверку

Жительница Санкт-Петербурга зажимала пальцы 15-летней дочери в плойке и поплатилась. Девочка сбежала из дома и рассказала о насилии — родительница попала под проверку. Об этом сообщила Фонтанка».

По сведениям издания, у школьницы зафиксировали ожоги кистей рук первой и второй степени. Несовершеннолетняя объяснила правоохранителям, что проживает вместе с матерью, братом и сестрой в коммуналке.

После случая с щипцами для завивки волос девочка не стала обращаться в полицию, а просто сбежала. Матери подруги, к которой она ушла, девушка сказала, что обожгла руки кипятком.

Пострадавшая занимается спортом, делает домашнее задание с младшим братом. Подросток утверждает, что если уроки не сделаны до 11 часов вечера, то мать лишает их ужина. Завтрак, по ее словам, в семье не предусмотрен.

В прошлом, как уверяет школьница, родительница ударила ее головой о стену примерно пять раз из-за того, что младший брат не выучил стихотворение.

Беглянку пока разместили в социальном учреждении. Прокуратура Центрального района Петербурга организовала проверку.

Ранее жительница Омской области жестоко избила 11-месячного сына из-за того, что тот испачкался.