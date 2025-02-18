Российская пенсионерка попалась на афере с продажей машины

Пенсионерке из Краснодарского края грозит до 9 лет за аферу с продажей машины

Жительнице Крымского района грозит до девяти лет лишения свободы за аферу с продажей своей машины. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

По данным канала, в один из дней 69-летняя пенсионерка продала принадлежащий ей автомобиль Hyundai Solaris новороссийской транспортной компании. Вскоре она взяла данную машину в аренду на несколько месяцев и повторно продала ее.

Ущерб компании составил около 1,3 миллиона рублей. Уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ уже направлено в суд.

Ранее пенсионерка из поселка Сухобезводного в Нижегородской области получила два года условно за избиение соседки метлой.