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20:14, 18 февраля 2025Силовые структуры

Российская пенсионерка попалась на афере с продажей машины

Пенсионерке из Краснодарского края грозит до 9 лет за аферу с продажей машины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительнице Крымского района грозит до девяти лет лишения свободы за аферу с продажей своей машины. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

По данным канала, в один из дней 69-летняя пенсионерка продала принадлежащий ей автомобиль Hyundai Solaris новороссийской транспортной компании. Вскоре она взяла данную машину в аренду на несколько месяцев и повторно продала ее.

Ущерб компании составил около 1,3 миллиона рублей. Уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ уже направлено в суд.

Ранее пенсионерка из поселка Сухобезводного в Нижегородской области получила два года условно за избиение соседки метлой.

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