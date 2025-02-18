Россиянка избила соседку метлой из-за пропажи кирпичей и получила условный срок

Пенсионерка из Сухобезводного получила 2 года условно за избиение соседки метлой

Пенсионерка из поселка Сухобезводного в Нижегородской области получила два года условно за избиение соседки метлой. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, в один из дней потерпевшая заметила пропажу кирпичей около своего сарая. Вскоре она нашла их на дорожке соседки и забрала обратно. На следующий день женщина вновь увидела, что кирпичи пропали, и, разозлившись, ворвалась к соседке со скандалом.

Тогда хозяйка дома взяла метлу и избила незваную гостью — потерпевшая получила тройной перелом руки, сотрясение и гематомы. В отношении обеих женщин возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью и проникновение в чужое жилище.

Нападавшей дали два года лишения свободы условно и обязали выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к 17 годам лишения свободы Сергея Алексеева, избившего до смерти и изнасиловавшего тростью сожительницу.