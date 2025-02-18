Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:50, 18 февраля 2025Силовые структуры

Россиянка избила соседку метлой из-за пропажи кирпичей и получила условный срок

Пенсионерка из Сухобезводного получила 2 года условно за избиение соседки метлой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пенсионерка из поселка Сухобезводного в Нижегородской области получила два года условно за избиение соседки метлой. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, в один из дней потерпевшая заметила пропажу кирпичей около своего сарая. Вскоре она нашла их на дорожке соседки и забрала обратно. На следующий день женщина вновь увидела, что кирпичи пропали, и, разозлившись, ворвалась к соседке со скандалом.

Тогда хозяйка дома взяла метлу и избила незваную гостью — потерпевшая получила тройной перелом руки, сотрясение и гематомы. В отношении обеих женщин возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью и проникновение в чужое жилище.

Нападавшей дали два года лишения свободы условно и обязали выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к 17 годам лишения свободы Сергея Алексеева, избившего до смерти и изнасиловавшего тростью сожительницу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США разработали план по экономической колонизации Украины. Как команда Трампа решила забрать у Киева половину доходов?

      Раскрыты планы Путина и Трампа в день российско-американских переговоров

      Шакиру впервые заметили на публике после госпитализации

      В Госдуме оценили возможные результаты переговоров России и США

      Россиянка пыталась заживо сжечь знакомых из ревности и попалась

      Россиянка опоздала на рейс и устроила ложную тревогу в аэропорту

      Офицер ВСУ узнал свое местонахождение только после попадания в плен

      Описана ситуация на перекачивающей нефть США российской станции после атаки БПЛА

      В России высказались о новых правилах декретного отпуска для женщин

      Россиянина осудили за публичные призывы к экстремизму в соцсети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше