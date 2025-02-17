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16:15, 17 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин 200 раз ударил сожительницу и изнасиловал ее тростью

В Петербурге осудили на 17 лет мужчину, изнасиловавшего сожительницу тростью
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 17 годам лишения свободы Сергея Алексеева, избившего до смерти и изнасиловавшего тростью сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным по пунктам «д, к» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также удовлетворил иск дочери потерпевшей на миллион рублей.

Трагедия произошла 13 мая в квартире дома №42 на улице Солдата Корзунова. Пьяный россиянин решил поглумиться над сожительницей, поэтому взял инвалидную трость и почти 200 раз ударил женщину по голове, груди и другим частям тела. Затем он продолжил избиение острым предметом и обжег потерпевшую горящим предметом. Кроме того, осужденный изнасиловал сожительницу инвалидной тростью и пластиковой трубкой. Спасти потерпевшую не удалось.

Ранее стало известно, что в Москве пьяный 48-летний местный житель до смерти избил 78-летнего мужчину за то, что тот кормил бездомных кошек во дворе дома.

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