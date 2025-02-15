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20:58, 15 февраля 2025Силовые структуры

Пьяный москвич до смерти избил пожилого мужчину за кормление бездомных кошек во дворе дома

В Москве пьяный мужчина убил пенсионера за то, что тот кормил бездомных кошек
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Москве пьяный 48-летний местный житель до смерти избил 78-летнего мужчину за то, что тот кормил бездомных кошек во дворе дома. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, преступление произошло вечером 14 февраля во двое жилого дома, расположенного на Ленинградском проспекте. Пожилой мужчина вышел покормить уличных кошек, когда мимо проходил фигурант. Он был в нетрезвом состоянии и начал оскорблять пенсионера, пытался пнуть кошек. Между мужчинами завязалась драка. В результате фигурант несколько раз ударил пострадавшего по голове. Соседи вызвали скорую. Прибывшие на место медики зафиксировали, что пожилой москвич не выжил. Напавшего на него забрали в отдел полицейские. Однако утром 15 февраля злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

По информации Shot, его отпустили из-за того, что якобы причиной летального исхода пенсионера стала острая сердечная недостаточность. Соседи потерпевшего с этим решением не согласны. Они считают, что пожилой мужчина не выжил из-за полученных ударов во время драки. Полиция разбирается в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области прохожие отбили россиянина от напавшего на него соседа с косой.

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