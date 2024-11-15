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20:11, 15 ноября 2024Силовые структуры

Прохожие отбили россиянина от напавшего на него соседа с косой

В Тамбовской области предстанет перед судом напавший с косой на соседа мужчина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: nito / Shutterstock / Fotodom  

В Тамбовской области предстанет перед судом 49-летний россиянин, обвиняемый в покушении на односельчанина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина после бытового конфликта с соседом напал на него с косой. Он сбил оппонента с ног и принялся избивать его на ногами и руками. Мужчина выжил лишь благодаря вмешательству прохожих, которым удалось отбить его агрессивного односельчанина.

Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал сроки в колонии за различные преступления. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 августа в Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, скрывшегося после нападения с ножом на соседей по лестничной площадке.

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