Российские военные выбили ВСУ из села в ДНР

Страна.ua: Российские военные контролируют село Улаклы в ДНР

Российские военные захватили село Улаклы на кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский военкор Богдан Мирошников сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают к западу от Курахово, его слова приводит «Страна.ua».

Он отметил, что среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть потери, также часть украинских военнослужащих попала в плен. «Этого можно было бы предотвратить, если бы вовремя был отдан приказ на выход из мешка. Но это не было сделано», — заявил Мирошников. Он также добавил, что фактически контроль над ситуацией в районе «был потерян еще недели две назад».

Ранее боец украинской армии с позывным Мучной признал, что Улаклы находится« в не очень хорошем состоянии». По его словам, село в окружении, и российские военные пытаются зачистить его от присутствия ВСУ.

До этого Богдан Мирошников сообщил, что украинские военнослужащие отступают к западу от Курахово.