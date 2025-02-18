Российский бизнес предложил ввести в стране семейное налогообложение

«Ведомости»: РСПП предложил индексацию по НДФЛ и запуск налогообложения семей

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил пакет предложений в сфере налогов, среди которых введение ежегодного механизма индексации порогов дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ от 15 до 22 процентов. Об этом пишут «Ведомости».

Как следует из проекта резолюции по итогам налогового форума в рамках ежегодной Недели российского бизнеса, с которым ознакомились журналисты, вступившие в силу налоговые изменения для доходов от 2,4 миллиона рублей в год предлагается защитить от воздействия роста цен индекс-дефлятором. Например, указывается в материале, если инфляция составляет 9 процентов, то пороги шкалы НДФЛ составят до 2,616 миллиона рублей – 13 процентов, 2,616 — 5,45 миллиона – 15 процентов, 5,45 — 21,8 миллиона – 18 процентов и так далее. Эксперты соглашаются, что, если предложение не будет реализовано, то в условиях относительно высокой инфляции уже в течение пары лет под повышенное налогообложение могут попасть в том числе представители профессий, которые «сложно причислить к высокооплачиваемым», но отмечают при этом, что на практике большинство «порогов» в налоговом кодексе «регулярно не индексируются».

Другим предложением крупного бизнеса стало введение в РФ системы семейного налогообложения, механизм которого предлагается проработать Минфину. Проект предполагает расчет дохода гражданина для выплаты налога с него исходя из семейного статуса. Так, если в семье оба супруга работают, но у них есть двое несовершеннолетних детей, которые не имеют собственного заработка, доход родителей хотят суммировать и делить на четверых, чтобы все заработанное состоящими в браке россиянами перераспределялось на количество членов семьи и учитывалось при определении ставки.

Ранее стало известно, что с 1 января в РФ выросли вдвое некоторые стандартные налоговые вычеты для семей с детьми. Вычет на первого ребенка не изменился и составляет 1400 рублей, на второго увеличился до 2800, на третьего и последующих — до 6000 рублей.