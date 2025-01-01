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21:10, 1 января 2025Экономика

В России вдвое выросли налоговые вычеты для семей с детьми

С 1 января налоговые вычеты для семей с детьми выросли вдвое

Фото: Pixabay

С 1 января стандартные налоговые вычеты для семей с детьми выросли вдвое, речь идет о вычетах на второго, третьего и каждого последующего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Нововведения, внесенные правительством РФ в Налоговый кодекс, вступили в силу с 2025 года. Так, ежемесячный налоговый вычет по НДФЛ на второго ребенка повышается до 2800 рублей, на третьего и последующих детей — до шести тысяч рублей. Вычет на первого ребенка не изменился, он составляет 1400 рублей.

Кроме того, увеличен предельный размер дохода для получения стандартных вычетов, с 350 до 450 тысяч рублей. С 1 января налоговые вычеты на детей предоставляются налоговым агентом, то есть тем, кто выплачивает доход. Это происходит без заявлений, на основании уже имеющихся данных.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев напомнил, что после сдачи налоговой декларации и закрытия налогового года можно подавать декларацию на налоговый вычет.

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