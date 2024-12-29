Россиянам раскрыли подробности процедуры получения налогового вычета в 2025 году

Григорьев: после закрытия налогового года можно подавать декларацию на вычет

После сдачи налоговой декларации и закрытия налогового года можно подавать декларацию на налоговый вычет, сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Подробности процедуры экономист раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Должен закрыться налоговый год 2024, и после того, как сдана уже налоговая декларация, можно подавать декларацию на возмещение переплаченного налога», — рассказал Григорьев.

На официальном сайте Федеральной налоговой службы приводятся способы получения налоговых вычетов. Отмечается, что по общим правилам получить налоговый вычет можно тремя способами.

Первый вариант: по окончании года, в котором возникло право на вычет, представить в налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ с приложением подтверждающих документов. В таком случае вычет предоставляется в виде возврата суммы излишне уплаченного НДФЛ.

Второй — еще до окончания года, в котором возникло право на вычет, обратиться к работодателю с соответствующим письменным заявлением при условии представления налоговым органом работодателю подтверждения права на получение вычета. В таком случае налоговый вычет предоставляется в форме не удержания НДФЛ при выплате заработной платы.

Третий способ: по окончании года на основании заявления о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке, размещенного в личном кабинете налогоплательщика.

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