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06:00, 26 декабря 2024Экономика

Российским пенсионерам напомнили о праве не платить один вид налога

Бессараб: пенсионеры освобождены от налога на землю площадью менее шести соток
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российские пенсионеры освобождены от уплаты налога на землю в случае, если площадь участка не превышает шесть соток, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» депутат рассказала о праве пенсионеров не платить ряд налогов.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов напомнил, что пенсионеры в России освобождены от налога на имущество на один объект жилья.

«Кроме налога на имущество, российские пенсионеры также освобождены и от налога на землю. Это те самые шесть соток, которые не облагаются налогом. Если гражданин живет в своем жилом доме, построенном на шести сотках, то он может вообще не платить налог на землю и налог на имущество», — рассказала депутат.

Она также напомнила, что меры поддержки пенсионеров могут варьироваться в зависимости от региона проживания пенсионеров.

«Кроме того, есть ряд региональных и социальных гарантий и льгот, которые предусмотрены как для лиц пенсионного возраста, так и для лиц предпенсионного возраста, в особенности для ветеранов труда. (...) Что очень похоже для всех регионов России — это освобождение в части оплаты коммунальных услуг, бывает до 50 процентов стоимости, бесплатный проезд в общественном транспорте, в отдельных регионах это зубное протезирование», — добавила Бессараб.

Ранее научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура напомнила, что российские пенсионеры имеют право на налоговый вычет на покупку или строительство жилья, а также на покупку земельного участка под строительство жилья.

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