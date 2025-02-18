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10:32, 18 февраля 2025Россия

Российский мэр пытался оспорить штраф в три тысячи рублей

Мэр Дальнегорска Теребилов через суд пытался оспорить штраф в три тысячи рублей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Мэр города Дальнегорск Приморского края Александр Теребилов через суд пытался оспорить штраф в три тысячи рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным российского издания, одна из жительниц города в 2024 году обратилась в администрацию, чтобы согласовать участок под огород. Теребилов с ответом не торопился — затянул на неделю. Своим бездействием он нарушил закон и попал под административное дело.

Суд утвердил штраф. В прокуратуре Дальнегорска разъяснили, что заплатить чиновник должен из личных средств, а не из бюджета. Теребилов с этим не согласился и подал апелляцию. Его прошение не удовлетворили.

До этого стало известно, что в Красноярске арестовали заместителя руководителя управления образования администрации города по подозрению во взяточничестве.

ЖЗЛ
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