Российского чиновника из управления образования администрации арестовали за взяточничество

В Красноярске арестован чиновник из управления образования за взяточничество

В Красноярске арестовали замруководителя управления образования администрации города по подозрению во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение должностным лицом взятки через посредника в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2023 года подозреваемый договорился со своей знакомой о помощи в заключении договоров на поставку товаров для нужд МАОУ «СШ «Комплекс Покровский» без конкурентных процедур с определенными юридическими лицами за десять процентов от цены каждого договора.

Реализуя свой умысел, подозреваемый заключил контракты на поставку материальных ценностей для нужд школы с тремя компаниями и двумя индивидуальными предпринимателями на сумму более 2,3 миллиона рублей. За денежное вознаграждение он создавал препятствия другим организациям к доступу на товарный рынок. Он лично определял список поставщиков, согласовывал проекты договоров и их подписание.

После заключения контрактов в период с 14 августа по 15 сентября 2023 года он получил через посредника взятки в размере 230 тысяч рублей. Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали бывшего сотрудника администрации по подозрению в коррупции.