Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 18 февраля 2025Силовые структуры

Российский военный ударил по лицу мужчину и получил штраф

В Томске суд оштрафовал военного за избиение мужчины в гараже
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего Сергея Богданова, избившего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военный проводил время в гараже в городе Березовский Кемеровской области. Ему показалось, что потерпевший ударил подростка. Тогда Богданов почувствовал неприязнь и ударил кулаком по лицу мужчину.

Ранее Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил к девяти месяцам содержания в дисциплинарной воинской части военного Адриана Монгуша за нападение на другого военного.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Беспилотники повредили более 50 домов

      Самолет с россиянами на борту сел в Якутии после сигнала о поломке шасси

      В Российском фонде прямых инвестиций рассказали об ожиданиях от переговоров с США

      Бывший глава МИД Германии поддержал отправку войск на Украину

      В Абхазии заявили о попытке срыва президентских выборов

      Европейские лидеры поссорились из-за отправки войск на Украину

      Россиянам посоветовали есть больше белковых продуктов на завтрак

      Российский военный ударил по лицу мужчину и получил штраф

      Российский золотопромышленник и его сообщники получили сроки за незаконную добычу металла

      США призвали Европу за время переговоров с Россией скинуться Украине на оборону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше