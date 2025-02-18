Российский военный ударил по лицу мужчину и получил штраф

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего Сергея Богданова, избившего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.
По данным ведомства, военный проводил время в гараже в городе Березовский Кемеровской области. Ему показалось, что потерпевший ударил подростка. Тогда Богданов почувствовал неприязнь и ударил кулаком по лицу мужчину.
Ранее Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил к девяти месяцам содержания в дисциплинарной воинской части военного Адриана Монгуша за нападение на другого военного.