Российский золотопромышленник и его сообщники получили сроки за незаконную добычу металла

Суд дал 12 лет золотопромышленнику из Якутии Карасю за незаконную добычу металла

Симоновский суд Москвы вынес приговор золотопромышленнику из Якутии Александру Карасю и его девяти сообщникам по делу о незаконной добыче драгоценного металла. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Они признаны виновными в создании преступного сообщества, мошенничестве, краже, незаконной добыче драгметаллов и легализации преступных доходов. Суд назначил им от 6 до 12 лет лишения свободы, причем максимальный срок получил Карась.

Он, согласно материалам дела, под своим началом объединил несколько артелей в Якутии. При этом золотодобытчики разрабатывали месторождение, на которое не получили лицензию. В результате они с ноября 2018 года по август 2019 года похитили почти 300 килограммов золота стоимостью один миллион рублей и 3,6 килограмма серебра стоимостью 136 тысяч рублей.

Также Карась с сообщниками похитили у самарского банка 170 миллионов рублей, полученных под видом кредитов.

10 февраля сообщалось, что в Волгограде осудили мужчину за незаконный оборот драгоценных металлов на 147 миллионов рублей.