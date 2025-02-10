Россиянина осудили за незаконный оборот драгоценных металлов на 147 миллионов рублей

В Волгограде осудили мужчину за незаконный оборот драгметаллов на 147 млн рублей

В Волгограде осудили мужчину за незаконный оборот драгоценных металлов на 147 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статье 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в период с сентября 2020 года по декабрь 2022 года 39-летний мужчина приобретал напрямую у граждан отработанные автомобильные катализаторы, которые содержат драгоценные металлы, такие как платина, палладий и родий. При этом по закону отходы такого типа запрещено приобретать у людей, они требуют специализированной утилизации. Сумма полученного дохода от этой деятельности составила более 147 миллионов рублей.

Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком на три года.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала незаконно продававших бриллианты на российской выставке иностранцев.