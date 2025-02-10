Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:30, 10 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за незаконный оборот драгоценных металлов на 147 миллионов рублей

В Волгограде осудили мужчину за незаконный оборот драгметаллов на 147 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Волгограде осудили мужчину за незаконный оборот драгоценных металлов на 147 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статье 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в период с сентября 2020 года по декабрь 2022 года 39-летний мужчина приобретал напрямую у граждан отработанные автомобильные катализаторы, которые содержат драгоценные металлы, такие как платина, палладий и родий. При этом по закону отходы такого типа запрещено приобретать у людей, они требуют специализированной утилизации. Сумма полученного дохода от этой деятельности составила более 147 миллионов рублей.

Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком на три года.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала незаконно продававших бриллианты на российской выставке иностранцев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский Су-57Э совершил первый полет в Индии. Истребитель вызвал «большой интерес»

      Бывший футболист сборной России рассказал о потере 200 миллионов после развода

      «Газпром» сообщил о перестановках в руководстве

      Трамп разместил слова Путина о «встающей у ног хозяина» Европе

      Российская пенсионерка приготовила сыну в колонию зефир с метадоном и попалась

      В МИД оценили готовность России к дальнейшему обострению отношений с ЕС

      Военкор раскрыл подробности гибели остановившего грузинскую колонну в 2008 году солдата

      Привлекательность Су-57 для Индии объяснили

      Тейлор Свифт пришла на футбольный матч в наряде за 700 тысяч рублей

      Опасность теплой бесснежной зимы для урожая оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше