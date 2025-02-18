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13:15, 18 февраля 2025Силовые структуры

Российского пенсионера-инвалида заподозрили в домогательствах к внучке

Пенсионера из Екатеринбурга заподозрили в домогательствах к пятилетней внучке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 72-летнего пенсионера-инвалида из Екатеринбурга, которого заподозрили в домогательствах к пятилетней внучке. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на осведомленный источник.

Мужчине вменяют статью 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Его пока не допросили — он находится в невменяемом состоянии.

По данным издания, девочка обвинила дедушку в домогательствах в период с июля 2023 года по июнь 2024-го, когда приезжала к нему из Челябинска в гости. Мать девочки в полицию не обращалась, а сам пенсионер находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Свердловской области осудили мужчину за расправу над двухлетней дочерью своей сожительницы.

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