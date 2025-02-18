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23:59, 18 февраля 2025Мир

Рубио проинформировал Европу о результатах встречи с делегацией РФ

Рубио проинформировал европейские страны о результатах встречи с делегацией РФ

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас и министрами иностранных дел Франции, Британии, Италии и Германии. Об этом говорится на сайте МИД Франции.

Рубио проинформировал их о результатах встречи делегаций США и РФ в Саудовской Аравии. Кроме того, обсуждался саммит французского президента Эмманюэля Макрона по вопросу Украины.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Москву представили Кирилл Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны американцев на переговорах присутствовали Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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