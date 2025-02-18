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05:15, 18 февраля 2025Забота о себе

Сексолог назвала разрушающую интимную жизнь зумеров привычку

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik

Сексолог, психотерапевт Ли Норен назвала распространенную привычку, разрушающую интимную жизнь представителей поколения Z (зумеров). Ее слова цитирует издание Mirror.

Норен прокомментировала результаты недавнего исследования, обнаружившего, что зумеры все чаще ищут поддержки в сети, а не у партнера. «Люди часто чувствуют скуку в отношениях и в целом испытывают стресс в жизни. Мы все истощены, из-за чего разучились искать и испытывать удовольствие. Вместо этого мы ищем быстрые решения и способы диссоциации, например, пролистывая ролики, просматривая мемы и балуясь нездоровой пищей», — объяснила Норен.

Сексолог подтвердила, что вместо осознанного разговора с партнером зумеры могут выбирать быстрые решения, к которым относится в том числе и стремление обсудить проблему сперва с терапевтом, а после с партнером.

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Среди причин резкого исчезновения сексуального влечения Норен назвала и новое понимание близости, свойственное зумерам. «В некотором смысле поколение Z по-новому определило, что означает секс, тогда как раньше существовали очень строгие, ограничивающие представления, что, например, вагинальный проникающий секс является единственным видом "настоящего" секса, а все остальное называлось прелюдией», — отметила она.

Так как молодые люди часто ассоциируют секс с «чем-то более широким», чем ласки и секстинг, интима в обычном понимании у них может быть меньше.

Поколение Z выросло окруженным технологиями. Это означает, что им редко бывает скучно, и вместо того, чтобы строить сексуальные связи, как люди могли бы делать это в прошлом, они могут развлекаться с телефонами для получения мгновенных удовольствий. У них есть гораздо больше дел, чем просто секс

Ли Норенпсихотерапевт, сексолог

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которая завела новый роман и ужаснулась интимной привычке партнера. По словам женщины, после секса она любит быстро принять душ, а ее парень — нет.

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