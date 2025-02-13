Женщина завела новый роман и расстроилась из-за интимной привычки партнера

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которая завела новый роман и ужаснулась интимной привычке партнера. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, после секса она любит быстро принять душ. «Я не люблю ложиться спать потной и вонючей, за исключением очень редких случаев. Принять пятиминутный душ и вытереться — не такая уж большая помеха! А мой парень думает, что промыть пенис водой из раковины — это все, что ему нужно сделать, прежде чем отправиться обратно в постель», — пожаловалась она. После этого, по словам женщины, его желание заняться сексом утром до душа кажется ей отвратительным. Партнеры ночевали вместе уже несколько раз, и, по ее мнению, пора задать этот вопрос.

В ответ Юзвяк отметил, что эта гигиеническая привычка вряд ли влияет на здоровье обоих партнеров, однако уровень комфорта женщины — не то, что стоит игнорировать. Коуч предположил, что мужчина не догадывается о ее предпочтениях, и посоветовал заговорить с ним о возможности принятия душа после секса.

«Если он активно отказывается мыться целиком после секса, возможно, предложите ему что-то вроде: "Почему бы просто не добавить мыло во время полоскания?" Другой вариант: пригласите его с собой в душ, когда вы предаетесь посткоитальному ритуалу купания», — рекомендовал Юзвяк.

Если он категорически против и этого, то вы имеете с парнем, который не принимает душ после секса и настолько решителен в этом вопросе, что готов отказаться от утреннего секса из принципа (или лени). Если он именно таков, позвольте ему быть таким и знайте, что вам не обязательно быть с кем-то, кто не моется после секса. У него есть выбор, и у вас тоже Рич Юзвяк секс-коуч

Ранее Юзвяк дал совет мужу, который рассказал о неожиданном для него последствии измены жены. По словам мужчины, теперь во время интимных игр он представляет, как женщина развлекается с другими.